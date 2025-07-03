Веа интересен «Марселю». «Ювентус» готов продать вингера

«Марсель» интересуется правым вингером «Ювентуса» Тимоти Веа.

Французский клуб рассматривает 25-летнего американца наряду с правым защитником «Баварии» Сашей Боэ, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Туринцы готовы продать Веа. Ранее игрок отказался от перехода в «Ноттингем Форест», несмотря на договоренность клубов о трансфере.

В 30 матчах прошлого сезона Серии А Веа забил 5 голов и сделал 2 передачи.