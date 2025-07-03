0

Веа интересен «Марселю». «Ювентус» готов продать вингера

«Марсель» интересуется правым вингером «Ювентуса» Тимоти Веа.

Французский клуб рассматривает 25-летнего американца наряду с правым защитником «Баварии» Сашей Боэ, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Туринцы готовы продать Веа. Ранее игрок отказался от перехода в «Ноттингем Форест», несмотря на договоренность клубов о трансфере.

В 30 матчах прошлого сезона Серии А Веа забил 5 голов и сделал 2 передачи.

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?17362 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
logoТимоти Веа
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoМарсель
logoлига 1 Франция
logoСаша Боэ
возможные трансферы
logoбундеслига Германия
logoБавария
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ювентус» готов включить Влаховича, Луиса и Веа в сделку с «МЮ» по Санчо
381 июля, 18:26
Агент Веа недоволен тем, что «Юве» не включил игрока в заявку на матч с «Сити» на фоне возможного ухода: «Никто не имеет права обращаться с моими подопечными как с марионетками»
828 июня, 15:41
«Ноттингем» и «Ювентус» согласовали переход Веа и Мбангула за 22 млн евро. Англичанам еще нужно договориться с игроками
2323 июня, 21:25
Главные новости
ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов с клубами из России до 2026 года. Правило не распространяется на соглашения, зарегистрированные после мая 2023-го
19вчера, 22:50
«Фламенго» ждет одобрения от банка после перевода денег от «Зенита» за Жерсона. Трансфер завершат после получения гарантий (Coluna do Fla)
8вчера, 22:01
«Чисто из офиса пуляет на тотальном расслабоне». Про кого из футболистов так сказали в комментариях Спортса’’?
вчера, 21:30Тесты и игры
Анхель Ди Мария: «Моя европейская карьера окончена. Не устану благодарить «Бенфику», «Реал», «МЮ», «ПСЖ» и «Юве» за то, что они помогли мне вырасти как игроку и личности»
36вчера, 21:30
«Барса» интересовалась Думфрисом. Отступные защитника «Интера» в 25 млн евро действуют до середины июля
20вчера, 21:14
«Нет сомнений, что Чеферин приедет в Россию на очередной хороший матч. Он очень уважительно относится к российскому футболу». Колосков о главе УЕФА
24вчера, 21:03
Лапорта и Чеферин снова встретились для обсуждения наказания «Барсе» за некорректное отражение прибыли. Клуб могут оштрафовать на 15 млн евро без спортивных санкций (Catalunya Radio)
30вчера, 20:31
«Реал» недоволен назначением Франсиско Сото главой технического комитета судей. В клубе считают, что для «новой эры судейства» нужны глубокие изменения (Marca)
41вчера, 20:18
Ракитич завершает карьеру в 37 лет, сообщил тренер «Хайдука». Хавбек взял 13 трофеев с «Барсой» и дошел до финала ЧМ-2018 с Хорватией
33вчера, 19:53
Черчесов о Заболотном: «Его физиологический возраст лет 7-8 не дотягивает до паспорта. Антон выдает интенсивность и делает свою работу»
30вчера, 19:38
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок КОНКАКАФ. 1/2 финала. Мексика против Гондураса, США обыграли Гватемалу
329 минут назадLive
Черчесов о 1-м сезоне Станковича в «Спартаке»: «Не очень нормально. Имея потенциал, команда не смогла войти во второй круг как надо»
250 минут назад
Митрофанов о популярности спорта: «Матч ТВ» надо задуматься о наличии второй федеральной кнопки. Тогда все запросы различных федераций будут удовлетворены»
1сегодня, 01:20
Черчесов о Барко: «Он поменял игру «Спартака. У него все экстраординарно, а если есть движение, его сложно остановить»
1вчера, 22:02
«Эвертон» может купить Уэсли у «Фламенго» и отдать в аренду «Роме». У английского и итальянского клубов один владелец
1вчера, 21:47
Агент Карраскаля: «Переход во «Фламенго» нереален. Ничего близкого к осуществлению сделки сегодня не существует»
4вчера, 21:42
Ретеги интересен «Аль-Кадисии». Клуб из Саудовской Аравии предложит 50-60 млн евро за лучшего бомбардира Серии А
2вчера, 21:34
«Атлетико» готов заплатить 55+15 млн евро за Ромеро «Тоттенхэму»
7вчера, 21:20
Эзе согласен перейти в «Арсенал». У 27-летнего полузащитника «Кристал Пэлас» есть амбиции играть в ЛЧ (Sky Sports)
12вчера, 21:02
Консорциум Бэйла предложил 40 млн фунтов за «Кардифф». Владелец клуба считает предложение «смехотворным» (The Times)
3вчера, 20:53