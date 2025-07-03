Веа интересен «Марселю». «Ювентус» готов продать вингера
«Марсель» интересуется правым вингером «Ювентуса» Тимоти Веа.
Французский клуб рассматривает 25-летнего американца наряду с правым защитником «Баварии» Сашей Боэ, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Туринцы готовы продать Веа. Ранее игрок отказался от перехода в «Ноттингем Форест», несмотря на договоренность клубов о трансфере.
В 30 матчах прошлого сезона Серии А Веа забил 5 голов и сделал 2 передачи.
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Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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