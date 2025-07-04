«Юве» готов вновь арендовать Консейсау с обязательным выкупом за 28 млн евро. «Порту» хочет продать вингера сразу

«Порту» отклонил новое предложение «Ювентуса» по Франсишку Консейсау.

Туринцы изъявили желание вновь арендовать вингера с обязательным выкупом за 27-28 млн евро, тогда как «драконы» намерены продать 22-летнего игрока сборной Португалии сразу, сообщает Forza Juve со ссылкой на Sky Sport.

В 40 матчах минувшего сезона во всех турнирах на счету Консейсау 7 голов и 6 ассистов за «Ювентус ».