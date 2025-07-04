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Эндрик встречался с Санчесом и Калафатом, чтобы оценить перспективы в «Реале». Одна из целей бразильца – участие в ЧМ-2026

Эндрик хочет оценить свои перспективы в «Реале» и хочет на ЧМ-2026 с Бразилией.

18-летний бразильский форвард в минувшем сезоне сыграл 22 матча за «Реал» в Ла Лиге и забил 1 гол, в среднем проводя на поле по 16 минут.

«Эндрик провел встречу в Палм-Бич с [исполнительным директором мадридцев] Хосе Анхелем Санчесом и [главным скаутом клуба] Хуни Калафатом, чтобы обсудить свои перспективы в команде.

В этом месяце, 21 июля, форварду исполняется 19 лет, его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2030 года. В своем дебютном сезоне он уже отметился 7 забитыми мячами [во всех турнирах].

Одной из главных целей молодого бразильца остается участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Бразилии», – написал журналист COPE Мигель Анхель Диас. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Мигеля Анхеля Диаса в X
Хуни Калафат
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