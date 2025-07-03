Погба вряд ли сыграет до октября, сообщили в «Монако»: «Наш стиль требует хорошей физической формы, процесс займет три месяца, как ожидается»

Поль Погба не скоро дебютирует за «Монако».

Гендиректор клуба Тиаго Скура заявил, что в игре первого тура чемпионата Франции (против «Гавра») новичок участия точно не примет.

«Я могу гарантировать, что на поле в матче с «Гавром» его не будет. Давайте будем реалистами. Мы ожидаем, что процесс займет три месяца. Спорт высокого уровня во многом построен на науке, так что все непросто.

«Монако» – одна из наиболее интенсивно действующих команд. Мы играем в стиле, для которого требуется быть в хорошей физической форме», – сказал Скуро и добавил, что для Погба сейчас основное – постепенно увеличивать нагрузки.