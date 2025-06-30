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Погба о переходе в «Монако»: «Это был правильный выбор, мне понравился проект, условия, город. Я никогда не играл в Лиге 1 – лучшие мировые таланты сегодня из Франции»

Поль Погба высказался о своем решении выступать за «Монако».

Полузащитник, не игравший с 2023 года, присоединился к монегаскам в качестве свободного агента. Договор рассчитан на два сезона.

«Это первый этап, просто возвращение, чувство присутствия на футбольном поле. Затем возвращение в наилучшую возможную форму, чтобы помочь команде самым лучшим образом.

Конечно, быть самому по себе в течение двух лет... Тренировки не такие же, как с командой. Будет индивидуальная программа, которая поможет вернуться в игру. Я чувствую себя хорошо. Я мыслю позитивно и полон решимости. Я не могу дождаться, чтобы быть с командой, играть, вернуться на поле.

Мне очень понравился проект, условия, город, быть во Франции, играть в Лиге 1 – то, чего я никогда не делал. Было так много условий и пунктов, которые были выполнены. Семья, история клуба... Это было идеально, это произошло в нужное время. Это был правильный выбор.

Я взволнован. Это правда, что я никогда не играл в Лиге 1. Я всегда уважал этот чемпионат с множеством отличных игроков и игроков с высоким потенциалом. Я думаю, что лучшие мировые таланты сегодня родом из Франции. Приехать играть в эту лигу – удовольствие и честь для меня», – сказал полузащитник «Монако» в интервью клубным СМИ.

Погба заплакал, подписывая контракт с «Монако». Хавбек не играл с 2023 года

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoлига 1 Франция
logoПоль Погба
logoМонако
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