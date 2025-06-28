Трансфер Веры в «Локомотив» сорвался. Клуб разочарован поведением игрока, решившего перейти в Саудовскую Аравию (Андрей Панков)

Лукас Вера не перейдет в «Локомотив».

Ранее сообщалось , что переход аргентинского футболиста в московский клуб может сорваться – он получил предложение из Саудовской Аравии.

По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, железнодорожники точно не подпишут Лукаса . В клубе разочарованы поведением игрока: «Локо» купил ему билеты на самолет, и предложение из Саудовской Аравии поступило как раз во время полета.

Кроме того, футболист не сообщил о своем решении лично – за него это сделали агенты.

«Локомотив» включил Щетинина, Хоссейннежада, Кангву и Олейникова в список альтернатив Вере («Чемпионат»)