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Трансфер Веры в «Локомотив» сорвался. Клуб разочарован поведением игрока, решившего перейти в Саудовскую Аравию (Андрей Панков)

Лукас Вера не перейдет в «Локомотив».

Ранее сообщалось, что переход аргентинского футболиста в московский клуб может сорваться – он получил предложение из Саудовской Аравии. 

По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, железнодорожники точно не подпишут Лукаса. В клубе разочарованы поведением игрока: «Локо» купил ему билеты на самолет, и предложение из Саудовской Аравии поступило как раз во время полета. 

Кроме того, футболист не сообщил о своем решении лично – за него это сделали агенты. 

«Локомотив» включил Щетинина, Хоссейннежада, Кангву и Олейникова в список альтернатив Вере («Чемпионат»)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
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