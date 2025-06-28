Трансфер Веры в «Локомотив» сорвался. Клуб разочарован поведением игрока, решившего перейти в Саудовскую Аравию (Андрей Панков)
Лукас Вера не перейдет в «Локомотив».
Ранее сообщалось, что переход аргентинского футболиста в московский клуб может сорваться – он получил предложение из Саудовской Аравии.
По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, железнодорожники точно не подпишут Лукаса. В клубе разочарованы поведением игрока: «Локо» купил ему билеты на самолет, и предложение из Саудовской Аравии поступило как раз во время полета.
Кроме того, футболист не сообщил о своем решении лично – за него это сделали агенты.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
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