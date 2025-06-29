Сутормин переходит в «Крылья Советов». Контракт – до 2026-го, зарплата – 3 млн рублей в месяц (Иван Карпов)

Алексей Сутормин станет игроком «Крыльев Советов».

По информации инсайдера Ивана Карпова, 31-летний полузащитник подписал контракт с самарцами до 2026 года.

Соглашение не предусматривает опции продления. Зарплата игрока составит 3 млн рублей в месяц.

В минувшем сезоне Алексей выступал за «Ростов » на правах аренды из «Зенита ». Сутормин покинул петербуржцев в конце сезона.