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Сутормин переходит в «Крылья Советов». Контракт – до 2026-го, зарплата – 3 млн рублей в месяц (Иван Карпов)

Алексей Сутормин станет игроком «Крыльев Советов».

По информации инсайдера Ивана Карпова, 31-летний полузащитник подписал контракт с самарцами до 2026 года. 

Соглашение не предусматривает опции продления. Зарплата игрока составит 3 млн рублей в месяц.

В минувшем сезоне Алексей выступал за «Ростов» на правах аренды из «Зенита». Сутормин покинул петербуржцев в конце сезона. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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