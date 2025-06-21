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ЦСКА интересен Сутормин. Клуб ищет правого защитника (Legalbet)

Алексей Сутормин может перейти в ЦСКА.

Как сообщает Legalbet, московский клуб ищет игрока на позицию правого защитника и проявляет интерес к 31-летнему россиянину.

3 июня Сутормин покинул «Зенит» на правах свободного агента. 

В сезоне-2024/25 футболист провел 24 матча в Мир РПЛ за «Ростов» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь

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Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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