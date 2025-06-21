ЦСКА интересен Сутормин. Клуб ищет правого защитника (Legalbet)
Алексей Сутормин может перейти в ЦСКА.
Как сообщает Legalbet, московский клуб ищет игрока на позицию правого защитника и проявляет интерес к 31-летнему россиянину.
3 июня Сутормин покинул «Зенит» на правах свободного агента.
В сезоне-2024/25 футболист провел 24 матча в Мир РПЛ за «Ростов» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь.
Что теперь будет с «Торпедо»?5529 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости