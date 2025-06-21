ЦСКА интересен Сутормин. Клуб ищет правого защитника (Legalbet)

Алексей Сутормин может перейти в ЦСКА.

Как сообщает Legalbet, московский клуб ищет игрока на позицию правого защитника и проявляет интерес к 31-летнему россиянину.

3 июня Сутормин покинул «Зенит» на правах свободного агента.

В сезоне-2024/25 футболист провел 24 матча в Мир РПЛ за «Ростов» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь .