«Зенит» снова попробует купить Саласара у «Браги» (Legalbet)

«Зенит» собирается предпринять новую попытку подписать Родриго Саласара.

Трансфер полузащитника «Браги» зимой сорвался . Также на хавбека претендовал «Спартак».

По данным Legalbet, петербуржцы вновь рассматривают кандидатуру 25-летнего футболиста и собираются вернуться к работе над трансфером.

В сезоне-2024/25 Саласар провел 19 игр в лиге Португалии и сделал 5 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Трансфер Саласара в «Зенит» из «Браги» сорвался. Что известно