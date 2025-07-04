«Зенит» снова попробует купить Саласара у «Браги» (Legalbet)
«Зенит» собирается предпринять новую попытку подписать Родриго Саласара.
Трансфер полузащитника «Браги» зимой сорвался. Также на хавбека претендовал «Спартак».
По данным Legalbet, петербуржцы вновь рассматривают кандидатуру 25-летнего футболиста и собираются вернуться к работе над трансфером.
В сезоне-2024/25 Саласар провел 19 игр в лиге Португалии и сделал 5 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Трансфер Саласара в «Зенит» из «Браги» сорвался. Что известно
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?22462 голоса
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Провалится, не будет играть
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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