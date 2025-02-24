Лепсая про Саласара: «Один из владельцев акций «Зенита» не устроил «Брагу» – сказали, что не могут принять деньги. Юристы пытались нарисовать схему, при которой он бы выкупил себя»

Теймураз Лепсая рассказал, почему Родриго Саласар не перешел в «Зенит».

– Я очень хорошо знаю агента Саласара, Хуанму Лопеса, он также агент Мораты. Год назад узнавал про Саласара – Россия у них не была приоритетом. Хуанма сказал, что на тот момент у них были грандиозные планы – АПЛ и так далее.

Дальше появился «Зенит». Я жил вместе с отцом Саласара в Абу-Даби. Клубы обо всем договорились, но «Брага » потребовала, чтобы «Зенит» раскрыл, кто является владельцем клуба. «Брага » боялась каких-то вторичных санкций. Это нормальная практика, мы с этим часто в последнее время сталкиваемся.

Не знаю кто, но «Брагу» не устроил один из владельцев акций «Зенита». Португальцы сказали, что не могут принять деньги.

Две ночи были переговоры с большими европейскими юристами, которые пытались нарисовать схему, при которой не «Зенит» бы за него платил деньги: Саласар выкупил бы себя или третья сторона за него [заплатила]. Я не участвовал в этом разговоре, но я видел в лобби сидящих людей ночами на этих созвонах.

– «Зенит» очень хотел купить Саласара?

– По меньшей мере, его отец и агент пытались найти выход. Я не знаю, что делал «Зенит», потому что они находились у другом отеле, а в нашем был центр принятия решений.

– Кто первый появился: «Зенит» или «Спартак»?

– «Зенит» был первым, историю «Спартака » я не знаю. Одна из моих мыслей – [при самовыкупе] все деньги нужно было бы заплатить сразу. Готов был бы пойти «Зенит» на это – вопрос. Мне кажется, это схема больше «Зенит» не устраивала.

– Сумма в 20 миллионов похожа на правду?

– 20 плюс. Ближе к 25.

– Если бы его взяли за 25, вы бы назвали это переплатой?

– Да, конечно назвал бы. Если бы «Брага» продавала бы его в «Вильярреал», то цена была бы 15 миллионов, – сказал футбольный агент Теймураз Лепсая в эфире шоу «Это футбол, брат!»

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