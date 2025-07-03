«Барселона» уже не так оптимистична насчет трансфера Уильямса. Каталонцы не могут гарантировать вингеру регистрацию
«Барселона» теряет надежду на подписание Нико Уильямса.
Marca сообщает, что в клубе настроены уже не так оптимистично, как несколько дней ранее.
Каталонцам пока не удалось решить проблемы, препятствующие заключению сделки. Основной преградой остаются гарантии регистрации, которые игрок потребовал.
Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «Барселона» сейчас не имеет возможности заявить Уильямса.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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