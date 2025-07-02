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  • Ольмо об Уильямсе: «В «Барселоне» должны играть лучшие, Нико – топ-игрок. Сомнения из-за регистрации понятны, но я полностью доверял клубу»
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Ольмо об Уильямсе: «В «Барселоне» должны играть лучшие, Нико – топ-игрок. Сомнения из-за регистрации понятны, но я полностью доверял клубу»

Дани Ольмо высказался о возможном переходе Нико Уильямса в «Барселону».

Сообщалось, что переговоры между клубом и агентом вингера «Атлетика» Уильямса зашли в тупик в последние дни. Игрок хочет прописать гарантии своей регистрации в контракте, а каталонцы недовольны его позицией. Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «Барселона» пока не может зарегистрировать Уильямса.

Ранее в минувшем сезоне у сине-гранатовых возникли проблемы с регистрацией Ольмо и Пау Виктора.

«В конечном итоге все решается. Понятно, что из-за всего случившегося могут возникать сомнения. Я полностью доверял клубу. Эта проблема [с регистрацией] меня не беспокоила, и я был готов играть.

Я ничего не знаю [о переговорах], но он топ-игрок. Он принадлежит другому клубу, и это нужно уважать, но в «Барселоне» должны играть лучшие. Он отличный игрок и доказал это в своем клубе и в сборной. Мы уже знаем, как он адаптируется, мне нравится играть с лучшими», – сказал полузащитник «Барселоны».

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoБарселона
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