Ольмо об Уильямсе: «В «Барселоне» должны играть лучшие, Нико – топ-игрок. Сомнения из-за регистрации понятны, но я полностью доверял клубу»
Сообщалось, что переговоры между клубом и агентом вингера «Атлетика» Уильямса зашли в тупик в последние дни. Игрок хочет прописать гарантии своей регистрации в контракте, а каталонцы недовольны его позицией. Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «Барселона» пока не может зарегистрировать Уильямса.
Ранее в минувшем сезоне у сине-гранатовых возникли проблемы с регистрацией Ольмо и Пау Виктора.
«В конечном итоге все решается. Понятно, что из-за всего случившегося могут возникать сомнения. Я полностью доверял клубу. Эта проблема [с регистрацией] меня не беспокоила, и я был готов играть.
Я ничего не знаю [о переговорах], но он топ-игрок. Он принадлежит другому клубу, и это нужно уважать, но в «Барселоне» должны играть лучшие. Он отличный игрок и доказал это в своем клубе и в сборной. Мы уже знаем, как он адаптируется, мне нравится играть с лучшими», – сказал полузащитник «Барселоны».