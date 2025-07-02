Быстров о Заболотном: «Такими трансферами «Спартак» самоустраняется из гонки за чемпионство, 100%. Видимо, руководство клуба разбирается в футболе больше остальных»

Владимир Быстров критически высказался о переходе Антона Заболотного в «Спартак».

Во вторник красно-белые объявили о подписании контракта с 34-летним форвардом на один сезон.

«Честно, я не понимаю зачем «Спартак » покупает Заболотного. И понимать не хочу даже. Такими трансферами «Спартак» самоустраняется из гонки за чемпионство. 100%!

Видимо, руководство «Спартака» больше разбирается в футболе, чем все остальные. Может, они что-то знают, чего мы не знаем… Может, Заболотный после 30 лет идет в обратную сторону: он становится моложе, быстрее и техничнее», – сказал бывший полузащитник сборной России.