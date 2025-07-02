Быстров о Заболотном: «Такими трансферами «Спартак» самоустраняется из гонки за чемпионство, 100%. Видимо, руководство клуба разбирается в футболе больше остальных»
Владимир Быстров критически высказался о переходе Антона Заболотного в «Спартак».
Во вторник красно-белые объявили о подписании контракта с 34-летним форвардом на один сезон.
«Честно, я не понимаю зачем «Спартак» покупает Заболотного. И понимать не хочу даже. Такими трансферами «Спартак» самоустраняется из гонки за чемпионство. 100%!
Видимо, руководство «Спартака» больше разбирается в футболе, чем все остальные. Может, они что-то знают, чего мы не знаем… Может, Заболотный после 30 лет идет в обратную сторону: он становится моложе, быстрее и техничнее», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?16229 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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