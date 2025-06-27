Быстров о Заболотном и Комличенко: «Не понимаю, как таких футболистов рассматривают в «Спартак». Может, они в отпуске перегрелись?»
Владимир Быстров оценил работу «Спартака» на трансферном рынке.
«Спартак» наусилялся так, что им еще со старыми футболистами расхлебывать надо. Если все трансферы взять, можно такую дрим-тим собрать. А если еще из аренд вернуть...
Заболотный и Комличенко? Не понимаю, как таких футболистов рассматривают в «Спартак». Может, они в отпуске перегрелись? Для меня ни Заболотный, ни Комличенко – не нападающие «Спартака», – сказал экс-полузащитник «Спартака» и «Зенита».
Комличенко этим летом перешел из «Ростова» в «Локомотив». Сообщалось, что главный тренер красно-белых Деян Станкович пытался уговорить Комличенко присоединиться к «Спартаку».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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