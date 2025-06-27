Быстров о Заболотном и Комличенко: «Не понимаю, как таких футболистов рассматривают в «Спартак». Может, они в отпуске перегрелись?»

Владимир Быстров оценил работу «Спартака» на трансферном рынке.

«Спартак » наусилялся так, что им еще со старыми футболистами расхлебывать надо. Если все трансферы взять, можно такую дрим-тим собрать. А если еще из аренд вернуть...

Заболотный и Комличенко ? Не понимаю, как таких футболистов рассматривают в «Спартак». Может, они в отпуске перегрелись? Для меня ни Заболотный, ни Комличенко – не нападающие «Спартака», – сказал экс-полузащитник «Спартака» и «Зенита».

Комличенко этим летом перешел из «Ростова» в «Локомотив ». Сообщалось, что главный тренер красно-белых Деян Станкович пытался уговорить Комличенко присоединиться к «Спартаку».