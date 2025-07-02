Быстров о Жерсоне в «Зените» за 25 млн евро: «Лучше одна дорогая покупка, чем пять дешевых и бестолковых. Больше сильных легионеров – интереснее чемпионат»

Владимир Быстров оценил возможный трансфер Жерсона Сантоса в «Зенит».

Сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга подпишет полузащитника «Фламенго » 25 млн евро.

«По-моему, курс «Зенита» уже давно известен – ставка делается на иностранцев. Для чемпионата приобретение «Зенитом » Жерсона – хорошо. Чем больше сильных легионеров, тем интереснее чемпионат.

Любой клуб усиляется, в том числе и «Зенит». Лучше сделать одну дорогую покупку, чем сделать пять дешевых и бестолковых. У меня нет представления, что за игрок Жерсон. Но раз он столько денег стоит, то, наверное, качественный игрок», – сказал бывший полузащитник «Зенита».