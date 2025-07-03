Медведев сообщил, что Вендел «ожидается до конца недели». Ранее председатель правления «Зенита» говорил, что хавбек «купил билеты и прибудет в расположение 1 июля»

Александр Медведев назвал новые сроки возвращения Вендела.

Ранее председатель правления говорил , что полузащитник прилетит во вторник: «Вендел купил билеты, залечил повреждение и прибудет в расположение команды 1 июля».

Теперь же Медведев дал новый комментарий на тему возвращения хавбека.

«Вендел ожидается до конца недели», – сказал он.