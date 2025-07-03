Медведев сообщил, что Вендел «ожидается до конца недели». Ранее председатель правления «Зенита» говорил, что хавбек «купил билеты и прибудет в расположение 1 июля»
Александр Медведев назвал новые сроки возвращения Вендела.
Ранее председатель правления говорил, что полузащитник прилетит во вторник: «Вендел купил билеты, залечил повреждение и прибудет в расположение команды 1 июля».
Теперь же Медведев дал новый комментарий на тему возвращения хавбека.
«Вендел ожидается до конца недели», – сказал он.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?21612 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости