Зобнин о кричалке Мостового про «Спартак»: «Мы все в одной лодке, нужно немножечко уважать друг друга. Он извинился, никаких проблем»

Роман Зобнин высказался о кричалке Андрея Мостового про «Спартак».

На матче легенд «Зенита » полузащитник в окружении болельщиков зарядил : «Я никогда не устану повторять: ##### «Спартак», #####».

«Мое отношение? Мы все делаем одну работу. Конечно, тут дело каждого, каждой личности. Он вправе делать то, что хочет. Мы все в одной лодке здесь. Нужно немножечко уважать друг друга.

Он извинился, никаких проблем. Я даже не знал об этом. В первый раз услышал», – сказал полузащитник «Спартака ».