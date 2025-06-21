Зобнин о кричалке Мостового про «Спартак»: «Мы все в одной лодке, нужно немножечко уважать друг друга. Он извинился, никаких проблем»
Роман Зобнин высказался о кричалке Андрея Мостового про «Спартак».
На матче легенд «Зенита» полузащитник в окружении болельщиков зарядил: «Я никогда не устану повторять: ##### «Спартак», #####».
«Мое отношение? Мы все делаем одну работу. Конечно, тут дело каждого, каждой личности. Он вправе делать то, что хочет. Мы все в одной лодке здесь. Нужно немножечко уважать друг друга.
Он извинился, никаких проблем. Я даже не знал об этом. В первый раз услышал», – сказал полузащитник «Спартака».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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