Андрей Мостовой не боится реакции игроков «Спартака» на его кричалку: «Все и все понимают»

Андрей Мостовой рассказал о реакции игроков «Спартака» на его кричалку.

На матче легенд «Зенита» полузащитник в окружении болельщиков зарядил : «Я никогда не устану повторять: ##### «Спартак», #####».

– Как спартаковец Пруцев реагировал на ваш нашумевший клич?

– Спросил у меня, как дела.

– Не боитесь, что спартачи нахлобучат в сборной, когда их будет побольше?

– Да нет. Я уже говорил об этом. Все и все понимают, – сказал Мостовой.

Андрей Мостовой извинился за кричалку «##### «Спартак», #####»: «Немного неправильно. Но это все было по «фану». Просто не видел, что меня снимают, хотел завести трибуну»