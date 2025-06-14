Андрей Мостовой не боится реакции игроков «Спартака» на его кричалку: «Все и все понимают»
Андрей Мостовой рассказал о реакции игроков «Спартака» на его кричалку.
На матче легенд «Зенита» полузащитник в окружении болельщиков зарядил: «Я никогда не устану повторять: ##### «Спартак», #####».
– Как спартаковец Пруцев реагировал на ваш нашумевший клич?
– Спросил у меня, как дела.
– Не боитесь, что спартачи нахлобучат в сборной, когда их будет побольше?
– Да нет. Я уже говорил об этом. Все и все понимают, – сказал Мостовой.
Андрей Мостовой извинился за кричалку «##### «Спартак», #####»: «Немного неправильно. Но это все было по «фану». Просто не видел, что меня снимают, хотел завести трибуну»
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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