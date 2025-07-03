Карпин о букмекерах: «Не вижу негатива – они много инвестируют в развитие спорта. Футбольному человеку неправильно сигареты рекламировать»

Валерий Карпин высказался относительно букмекеров в спорте.

– Что вы думаете о работе с букмекерскими компаниями? Есть спортсмены, которые этически не хотят их рекламировать.

– Что касается букмекеров – не вижу негатива, поскольку сейчас они много инвестируют в развитие спорта в стране.

Что касается каких-то других вещей… Не знаю, но думаю, что футбольному человеку рекламировать те же сигареты – это неправильно.

Я курю? Да. Но рекламировать это неправильно, – сказал главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин .