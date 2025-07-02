«Реал» сыграет с «Дортмундом» в матче 1/4 финала клубного ЧМ

«Реал» и «Боруссия» Дортмунд встретятся в четвертьфинале клубного чемпионата мира.

В рамках 1/8 финала турнира испанская команда переиграла «Ювентус» (1:0), а немецкий клуб обыграл «Монтеррей» (2:1). «Реал» и «Боруссия » проведут матч 5 июля в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Таким образом, определились все четвертьфинальные пары клубного чемпионата мира: «Флуминенсе» – «Аль-Хилаль»; «Палмейрас» – «Челси»; «ПСЖ» – «Бавария»; «Реал » – «Боруссия».