«Реал» сыграет с «Дортмундом» в матче 1/4 финала клубного ЧМ
«Реал» и «Боруссия» Дортмунд встретятся в четвертьфинале клубного чемпионата мира.
В рамках 1/8 финала турнира испанская команда переиграла «Ювентус» (1:0), а немецкий клуб обыграл «Монтеррей» (2:1).
«Реал» и «Боруссия» проведут матч 5 июля в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.
Таким образом, определились все четвертьфинальные пары клубного чемпионата мира:
«Флуминенсе» – «Аль-Хилаль»;
«Палмейрас» – «Челси»;
«ПСЖ» – «Бавария»;
«Реал» – «Боруссия».
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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