«ПСЖ» – фаворит КЧМ у букмекеров перед 1/4 финала. «Реал» – 2-й, «Челси» – 3-й, у «Боруссии» худшие шансы из оставшихся команд

Букмекеры обновили котировки на итоги клубного ЧМ перед 1/4 финала.

Фаворитом турнира котируется «ПСЖ» – на трофей парижан можно поставить за 3.10. Вторым в линии идет «Реал» (3.75), третьим – «Челси» (5.00).

У «Боруссии» худшие шансы на победу в турнире из 8 оставшихся участников – 20.00. Дортмундцы сыграют в четвертьфинале с «Реалом».

Победитель КЧМ-2025 по версии букмекеров:

1. «ПСЖ» – 3.10

2. «Реал» – 3.75

3. «Челси» – 5.00

4. «Бавария» – 7.00

5. «Аль-Хилаль» – 13.00

6-7. «Палмейрас» – 15.00

6-7. «Флуминенсе» – 15.00

8. «Боруссия» – 20.00

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