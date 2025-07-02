«ПСЖ» – фаворит КЧМ у букмекеров перед 1/4 финала. «Реал» – 2-й, «Челси» – 3-й, у «Боруссии» худшие шансы из оставшихся команд
Букмекеры обновили котировки на итоги клубного ЧМ перед 1/4 финала.
Фаворитом турнира котируется «ПСЖ» – на трофей парижан можно поставить за 3.10. Вторым в линии идет «Реал» (3.75), третьим – «Челси» (5.00).
У «Боруссии» худшие шансы на победу в турнире из 8 оставшихся участников – 20.00. Дортмундцы сыграют в четвертьфинале с «Реалом».
Победитель КЧМ-2025 по версии букмекеров:
1. «ПСЖ» – 3.10
2. «Реал» – 3.75
3. «Челси» – 5.00
4. «Бавария» – 7.00
5. «Аль-Хилаль» – 13.00
6-7. «Палмейрас» – 15.00
6-7. «Флуминенсе» – 15.00
8. «Боруссия» – 20.00
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
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