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Фати о «Барсе»: «Я всегда буду благодарен клубу, в котором вырос. Хотя многие считают его плохим, для меня это был прекрасный опыт»

Ансу Фати высказался о периоде в «Барселоне» и переходе в «Монако».

Ранее сообщалось, что каталонский клуб и 22-летний вингер продлили соглашение до 30 июня 2028 года. После этого «блауграна» отдала футболиста в аренду в «Монако» на один сезон.

О «Барселоне»

«Честно говоря, я думаю, что изменения к лучшему. Я буду здесь в этом сезоне, но я всегда буду благодарен клубу, в котором я вырос и получил свой опыт. Хотя многие считают его плохим, для меня это был прекрасный опыт.

Это правда, что я начал очень хорошо. Затем я получил травму и не смог добиться стабильности, как хотел бы.

Надеюсь, здесь все будет по-другому, и я смогу получить необходимую мне стабильность, это самое главное: иметь постоянство и возможность много играть, если тренер посчитает нужным».

Об отношениях с Ламином Ямалем

«Мы всегда были вместе в «Барселоне». Очевидно, я знаю, что он очень любит меня и желает мне всего наилучшего, и это взаимно. Почти вся команда пожелала мне удачи. Они хорошие люди, я долгое время был с ними в Ла Масии, и я желаю им всего наилучшего, особенно Ламину».

О «Монако»

«Я очень счастлив быть здесь и благодарен клубу за то, что он сделал на меня ставку.

С того момента, как они мне позвонили, наше общение было очень ясным: я хотел приехать сюда и продолжить расти.

Я очень счастлив быть здесь. Я с нетерпением жду этого нового вызова и отдаю всего себя клубу и команде», – сказал Фати на презентации в новом клубе.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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logoАнсу Фати
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