Ямаль будет играть под 10-м номером в «Барсе». Фати не против, боссы клуба считают, что Ламин готов к ответственности
Ламин Ямаль будет выступать под 10-м номером со следующего сезона.
«Барса» и «Монако» согласовали аренду Ансу Фати с правом выкупа, и руководство каталонцев не собирается «замораживать» 10-й номер – как это было в сезоне-2023/24, когда Фати выступал за «Брайтон».
Тогда в клубе не было единого мнения, кто достоин выступать под десяткой. Сейчас ситуация иная: Ансу не выдвигал никаких условий, и в клубе уверены – Ямаль готов к такой ответственности.
13 июля, в день рождения Ламина, команда Ханси Флика соберется для прохождения медосмотра и начала подготовки к новому сезону. На эту дату может быть запланирована торжественная церемония презентации Ямаля в честь его 18-летия – под 10-м номером.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Mundo Deportivo
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