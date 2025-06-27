Ямаль будет играть под 10-м номером в «Барсе». Фати не против, боссы клуба считают, что Ламин готов к ответственности

Ламин Ямаль будет выступать под 10-м номером со следующего сезона.

«Барса» и «Монако » согласовали аренду Ансу Фати с правом выкупа, и руководство каталонцев не собирается «замораживать» 10-й номер – как это было в сезоне-2023/24, когда Фати выступал за «Брайтон».

Тогда в клубе не было единого мнения, кто достоин выступать под десяткой. Сейчас ситуация иная: Ансу не выдвигал никаких условий, и в клубе уверены – Ямаль готов к такой ответственности.

13 июля, в день рождения Ламина , команда Ханси Флика соберется для прохождения медосмотра и начала подготовки к новому сезону. На эту дату может быть запланирована торжественная церемония презентации Ямаля в честь его 18-летия – под 10-м номером.