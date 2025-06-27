Фати прошел медосмотр в «Монако» и подпишет контракт на выходных. «Барселона» отдает вингера в аренду
Ансу Фати в ближайшие дни станет игроком «Монако».
Клуб Лиги 1 договорился с «Барселоной» о переходе вингера на правах аренды.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 22-летний футболист уже прошел медосмотр и на выходных подпишет с монегасками контракт.
В сезоне-2024/25 Фати провел 6 игр в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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