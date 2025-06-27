Фати прошел медосмотр в «Монако» и подпишет контракт на выходных. «Барселона» отдает вингера в аренду

Ансу Фати в ближайшие дни станет игроком «Монако».

Клуб Лиги 1 договорился с «Барселоной» о переходе вингера на правах аренды.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , 22-летний футболист уже прошел медосмотр и на выходных подпишет с монегасками контракт.

В сезоне-2024/25 Фати провел 6 игр в Ла Лиге , не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .