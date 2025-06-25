«Монако» будет платить 50% зарплаты Фати. Вингер продлит контракт с «Барсой» для распределения общей суммы (Mundo Deportivo)

Стали известны детали соглашения «Барселоны» и «Монако» по Ансу Фати.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали аренду вингера с правом дальнейшего выкупа.

Чтобы прийти к полному и окончательному соглашению с «Монако», «Барса» и игрок должны договориться о продлении контракта. Действующий договор вингера истекает в 2027 году и должен быть продлен еще на год. Цель состоит в том, чтобы распределить зарплату игрока на большее количество лет, чтобы «Монако» могло вписать ее в рамки финансового фэйр-плей, сообщает Mundo Deportivo.

Монегаскский клуб, который изначально хотел платить только 30%, согласился выплачивать 50% зарплаты футболиста.

Предполагается, что Фати пройдет медицинское обследование в Монте-Карло в четверг, подпишет контракт в пятницу и приступит к тренировкам в субботу.

«Монако» сможет купить Фати у «Барсы» за 11 млн евро после аренды. У каталонцев будет право приоритетного выкупа вингера за 28 млн