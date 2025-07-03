Инфантино о гибели Жоты и его брата: «Соболезнования от имени ФИФА семье и друзьям, «Ливерпулю», «Пенафиэлу» и Португалии. Я глубоко опечален, футбольному миру будет не хватать их»
Футболист «Ливерпуля» и его младший брат Андре, выступавший за «Пенафиэл» во второй лиге Португалии, погибли в ДТП в Испании – сообщалось, что автомобиль Жоты загорелся после того, как вылетел с дороги из-за лопнувшей шины.
Также сообщалось, что Жота перенес операцию на легких, и врачи посоветовали ему не летать. Игрок планировал вернуться в Англию вместе со своим братом – они направлялись в Сантандер с ночной остановкой в Бенавенте, чтобы сесть на паром в Портсмут.
«Я глубоко опечален известием о трагической гибели Диогу Жоты и его брата Андре Силвы. В свои 28 лет Диогу сделал фантастическую карьеру, и впереди у него было еще много замечательных лет, в то время как его брат Андре преуспевал в «Пенафиэле» – всем, кто их знал, и всему мировому футбольному сообществу будет очень не хватать их обоих.
От имени ФИФА и всей футбольной семьи я соболезную их семье и друзьям, а также «Ливерпулю», «Пенафиэлу» и Федерации футбола Португалии. Пусть они покоятся с миром», – сказал президент ФИФА.