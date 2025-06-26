Мостовой о вопросах, которые задал бы Путину: «Президент должен заниматься более насущными делами. Скорее я адресовал бы их людям, которые занимаются российским спортом»
Александр Мостовой не сказал, о чем поговорил бы с Владимиром Путиным.
– Если бы у вас была возможность задать вопрос президенту РФ Владимиру Путину, как бы его сформулировали?
– Президент должен заниматься более насущными вопросами. Скорее я адресовал бы их людям, которые занимаются российским спортом.
– А если бы у вас самого президент спросил, какие проблемы в футболе видите?
– Я бы сказал: «Давайте поговорим индивидуально», – ответил экс-полузащитник сборной России.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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