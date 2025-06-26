Мостовой о вопросах, которые задал бы Путину: «Президент должен заниматься более насущными делами. Скорее я адресовал бы их людям, которые занимаются российским спортом»

Александр Мостовой не сказал, о чем поговорил бы с Владимиром Путиным.

– Если бы у вас была возможность задать вопрос президенту РФ Владимиру Путину, как бы его сформулировали?

– Президент должен заниматься более насущными вопросами. Скорее я адресовал бы их людям, которые занимаются российским спортом.

– А если бы у вас самого президент спросил, какие проблемы в футболе видите?

– Я бы сказал: «Давайте поговорим индивидуально», – ответил экс-полузащитник сборной России.