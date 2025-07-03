«Ди Мария не перешел в «Спартак», когда я сам за ним летал. Модрича я хотел, с Лавесси говорил, Видаль и Алексис Санчес». Черчесов о несостоявшихся трансферах

Станислав Черчесов хотел пригласить Анхеля Ди Марию и Луку Модрича в «Спартак».

Черчесов возглавлял красно-белых с 2007 по 2008 год. До тренерства, с июня 2006 года, специалист занимал пост спортивного директора московского клуба.

– Ди Мария не перешел к нам в «Спартак», когда я сам за ним летал.

– Это когда он играл в «Росарио», а почему не перешел?

– Потому что хорошо, что не перешел. Карьера получилась (улыбается). Мы многих [смотрели].

За Лавесси я сам летал, говорил с ним. С «Коло-Коло » Артуро Видаль и Алексис Санчес . Луку Модрича я хотел. Много что было, сейчас уже можно говорить, – рассказал Черчесов в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Черчесов о Барко: «Он поменял игру «Спартака. У него все экстраординарно, а если есть движение, его сложно остановить»

Анхель Ди Мария: «Моя европейская карьера окончена. Не устану благодарить «Бенфику», «Реал», «МЮ», «ПСЖ» и «Юве» за то, что они помогли мне вырасти как игроку и личности»