«Ди Мария не перешел в «Спартак», когда я сам за ним летал. Модрича я хотел, с Лавесси говорил, Видаль и Алексис Санчес». Черчесов о несостоявшихся трансферах
Черчесов возглавлял красно-белых с 2007 по 2008 год. До тренерства, с июня 2006 года, специалист занимал пост спортивного директора московского клуба.
– Ди Мария не перешел к нам в «Спартак», когда я сам за ним летал.
– Это когда он играл в «Росарио», а почему не перешел?
– Потому что хорошо, что не перешел. Карьера получилась (улыбается). Мы многих [смотрели].
За Лавесси я сам летал, говорил с ним. С «Коло-Коло» Артуро Видаль и Алексис Санчес. Луку Модрича я хотел. Много что было, сейчас уже можно говорить, – рассказал Черчесов в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
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