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  • «Ди Мария не перешел в «Спартак», когда я сам за ним летал. Модрича я хотел, с Лавесси говорил, Видаль и Алексис Санчес». Черчесов о несостоявшихся трансферах
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«Ди Мария не перешел в «Спартак», когда я сам за ним летал. Модрича я хотел, с Лавесси говорил, Видаль и Алексис Санчес». Черчесов о несостоявшихся трансферах

Станислав Черчесов хотел пригласить Анхеля Ди Марию и Луку Модрича в «Спартак».

Черчесов возглавлял красно-белых с 2007 по 2008 год. До тренерства, с июня 2006 года, специалист занимал пост спортивного директора московского клуба.

– Ди Мария не перешел к нам в «Спартак», когда я сам за ним летал.

– Это когда он играл в «Росарио», а почему не перешел?

– Потому что хорошо, что не перешел. Карьера получилась (улыбается). Мы многих [смотрели].

За Лавесси я сам летал, говорил с ним. С «Коло-Коло» Артуро Видаль и Алексис Санчес. Луку Модрича я хотел. Много что было, сейчас уже можно говорить, – рассказал Черчесов в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Черчесов о Барко: «Он поменял игру «Спартака. У него все экстраординарно, а если есть движение, его сложно остановить»

Анхель Ди Мария: «Моя европейская карьера окончена. Не устану благодарить «Бенфику», «Реал», «МЮ», «ПСЖ» и «Юве» за то, что они помогли мне вырасти как игроку и личности»

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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