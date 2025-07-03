Черчесов о 1-м сезоне Станковича в «Спартаке»: «Не очень нормально. Имея потенциал, команда не смогла войти во второй круг как надо»
Станислав Черчесов оценил дебютный сезон Деяна Станковича в «Спартаке».
Под руководством серба красно-белые заняли в Мир РПЛ 4-е место и дошли до финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
«Первый сезон Станковича в «Спартаке»… Наверное, не очень нормально. Команда не смогла войти во второй круг как надо. Была потеря очков, поэтому, имея тот потенциал, который они показали, сезон сложился не очень нормально», — сказал экс-тренер сборной России.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?17361 голос
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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