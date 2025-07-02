Черчесов о Заболотном: «Его физиологический возраст лет 7-8 не дотягивает до паспорта. Антон выдает интенсивность и делает свою работу»
Станислав Черчесов считает, что Антону Заболотному абсолютно не мешает возраст.
Во вторник «Спартак» сообщил о подписании контракта с 34‑летним нападающим.
«Если правильно все делать, то любой игрок в определенный момент может принести тебе пользу. Физиологический возраст Заболотного до паспорта не дотягивает лет 7-8. Он выдает свою интенсивность.
Я смотрел каждый матч «Химок», он делает свою работу. Вопрос в том, что от него будут требовать», – сказал бывший главный тренер сборной России.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?16417 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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