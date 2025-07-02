Черчесов о Заболотном: «Его физиологический возраст лет 7-8 не дотягивает до паспорта. Антон выдает интенсивность и делает свою работу»

Станислав Черчесов считает, что Антону Заболотному абсолютно не мешает возраст.

Во вторник «Спартак » сообщил о подписании контракта с 34‑летним нападающим.

«Если правильно все делать, то любой игрок в определенный момент может принести тебе пользу. Физиологический возраст Заболотного до паспорта не дотягивает лет 7-8. Он выдает свою интенсивность.

Я смотрел каждый матч «Химок», он делает свою работу. Вопрос в том, что от него будут требовать», – сказал бывший главный тренер сборной России.