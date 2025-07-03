Анхель Ди Мария: «Моя европейская карьера окончена. Не устану благодарить «Бенфику», «Реал», «МЮ», «ПСЖ» и «Юве» за то, что они помогли мне вырасти как игроку и личности»

Анхель Ди Мария попрощался с европейским футболом перед возвращением в «Росарио».

37-летний аргентинец вернулся в родной клуб. Полузащитник начал профессиональную карьеру во взрослой команде «Росарио », за которую выступал два года, после чего перешел в «Бенфику» в 2007 году. В Европе футболист также выступал за «Реал», «МЮ», «ПСЖ» и «Ювентус ». Последние два года Ди Мария провел в «Бенфике».

«Сегодня моя очередь вернуться домой. Моя европейская карьера окончена. Прошло много лет, я играл за многие клубы и уезжаю, полный незабываемых впечатлений.

За 18 лет в Европе я не только наслаждался жизнью в прекрасных городах, но и в замечательных клубах со многими прекрасными людьми. Я приобрел друзей, которых всегда буду хранить в своем сердце. Каждый из невероятных моментов, которые я пережил, сделал меня тем, кем я являюсь сегодня. А быть избитым, плакать, злиться, вставать и двигаться вперед, несомненно, было частью моего развития и роста как футболиста и как личности.

Я не устану благодарить каждый клуб, в котором я был, за все, что они для меня сделали: «Бенфику», «Реал », «Манчестер Юнайтед », «ПСЖ » и «Ювентус», за то, что они помогли мне вырасти как игроку и как личности. В каждом клубе мне посчастливилось найти хороших партнеров по команде и сотрудников (поваров, людей, отвечающих за экипировку, физиотерапевтов, врачей и всех тех людей, которых никто не видит и не знает, но которые неустанно трудятся, чтобы помочь нам). Я никогда их не забуду.

Я приехал совсем молодым в 2007 году, с родителями и сестрами, со страхами и неуверенностью. Мало-помалу я рос, взрослел, и сегодня я окружен их любовью, а также любовью моей жены и дочерей.

Большое спасибо вам, Португалия, Испания, Англия, Франция и Италия, за то, что открыли мне ваши двери.

До свидания», – написал Ди Мария в соцсетях.