  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Анхель Ди Мария: «Моя европейская карьера окончена. Не устану благодарить «Бенфику», «Реал», «МЮ», «ПСЖ» и «Юве» за то, что они помогли мне вырасти как игроку и личности»
7

Анхель Ди Мария: «Моя европейская карьера окончена. Не устану благодарить «Бенфику», «Реал», «МЮ», «ПСЖ» и «Юве» за то, что они помогли мне вырасти как игроку и личности»

Анхель Ди Мария попрощался с европейским футболом перед возвращением в «Росарио».

37-летний аргентинец вернулся в родной клуб. Полузащитник начал профессиональную карьеру во взрослой команде «Росарио», за которую выступал два года, после чего перешел в «Бенфику» в 2007 году. В Европе футболист также выступал за «Реал», «МЮ», «ПСЖ» и «Ювентус». Последние два года Ди Мария провел в «Бенфике». 

«Сегодня моя очередь вернуться домой. Моя европейская карьера окончена. Прошло много лет, я играл за многие клубы и уезжаю, полный незабываемых впечатлений.

За 18 лет в Европе я не только наслаждался жизнью в прекрасных городах, но и в замечательных клубах со многими прекрасными людьми. Я приобрел друзей, которых всегда буду хранить в своем сердце. Каждый из невероятных моментов, которые я пережил, сделал меня тем, кем я являюсь сегодня. А быть избитым, плакать, злиться, вставать и двигаться вперед, несомненно, было частью моего развития и роста как футболиста и как личности.

Я не устану благодарить каждый клуб, в котором я был, за все, что они для меня сделали: «Бенфику», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Ювентус», за то, что они помогли мне вырасти как игроку и как личности. В каждом клубе мне посчастливилось найти хороших партнеров по команде и сотрудников (поваров, людей, отвечающих за экипировку, физиотерапевтов, врачей и всех тех людей, которых никто не видит и не знает, но которые неустанно трудятся, чтобы помочь нам). Я никогда их не забуду.

Я приехал совсем молодым в 2007 году, с родителями и сестрами, со страхами и неуверенностью. Мало-помалу я рос, взрослел, и сегодня я окружен их любовью, а также любовью моей жены и дочерей.

Большое спасибо вам, Португалия, Испания, Англия, Франция и Италия, за то, что открыли мне ваши двери.

До свидания», – написал Ди Мария в соцсетях.

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?16886 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Анхеля Ди Марии
logoвысшая лига Аргентина
logoРосарио Сентраль
logoАнхель Ди Мария
logoМанчестер Юнайтед
logoЛа Лига
соцсети
logoвысшая лига Португалия
logoПСЖ
logoпремьер-лига Англия
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
logoРеал Мадрид
logoЮвентус
logoБенфика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
37-летний Ди Мария вернулся в «Росарио Сентраль». Анхель начинал там карьеру
1229 мая, 19:57
Главные новости
«Чисто из офиса пуляет на тотальном расслабоне». Про кого из футболистов так сказали в комментариях Спортса’’?
28 минут назадТесты и игры
«Барса» интересовалась Думфрисом. Отступные защитника «Интера» в 25 млн евро действуют до середины июля
744 минуты назад
«Нет сомнений, что Чеферин приедет в Россию на очередной хороший матч. Он очень уважительно относится к российскому футболу». Колосков о главе УЕФА
1955 минут назад
Лапорта и Чеферин снова встретились для обсуждения наказания «Барсе» за некорректное отражение прибыли. Клуб могут оштрафовать на 15 млн евро без спортивных санкций (Catalunya Radio)
24сегодня, 20:31
«Реал» недоволен назначением Франсиско Сото главой технического комитета судей. В клубе считают, что для «новой эры судейства» нужны глубокие изменения (Marca)
29сегодня, 20:18
Ракитич завершает карьеру в 37 лет, сообщил тренер «Хайдука». Хавбек взял 13 трофеев с «Барсой» и дошел до финала ЧМ-2018 с Хорватией
29сегодня, 19:53
Черчесов о Заболотном: «Его физиологический возраст лет 7-8 не дотягивает до паспорта. Антон выдает интенсивность и делает свою работу»
27сегодня, 19:38
«Ньюкасл» показал флаг, похожий на знамя Японии во время Второй мировой войны, в ролике о новой форме. Клуб отредактировал видео и извинился
24сегодня, 19:37Фото
Быстров о Заболотном: «Такими трансферами «Спартак» самоустраняется из гонки за чемпионство, 100%. Видимо, руководство клуба разбирается в футболе больше остальных»
55сегодня, 19:03
Эксклюзивная карточка и дополнительный бюджет. Успейте забрать ежедневную награду в «Основе»
сегодня, 19:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Эвертон» может купить Уэсли у «Фламенго» и отдать в аренду «Роме». У английского и итальянского клубов один владелец
11 минут назад
Агент Карраскаля: «Переход во «Фламенго» нереален. Ничего близкого к осуществлению сделки сегодня не существует»
16 минут назад
Ретеги интересен «Аль-Кадисии». Клуб из Саудовской Аравии предложит 50-60 млн евро за лучшего бомбардира Серии А
124 минуты назад
«Атлетико» готов заплатить 55+15 млн евро за Ромеро «Тоттенхэму»
238 минут назад
Эзе согласен перейти в «Арсенал». У 27-летнего полузащитника «Кристал Пэлас» есть амбиции играть в ЛЧ (Sky Sports)
656 минут назад
Кубок КОНКАКАФ. 1/2 финала. США сыграют с Гватемалой, Мексика встретится с Гондурасом
357 минут назад
Консорциум Бэйла предложил 40 млн фунтов за «Кардифф». Владелец клуба считает предложение «смехотворным» (The Times)
2сегодня, 20:53
Митрофанов о матче с Таиландом: «Они нас принять готовы, но мы хотим провести игру в России. Пока не договорились по датам»
1сегодня, 20:50
Семшов о Заболотном: «В «Спартак» два раза не зовут. Мы говорим, что ему 15-20 минут хватит, а он возьмет и вытеснит всех из стартового состава»
7сегодня, 20:41
Ильин о Талалаеве: «Он сам провоцирует конфликты – оказывает давление на игрока, заставляя выжимать максимум. С ним непросто работать, но он справедливо оценивает»
1сегодня, 20:30