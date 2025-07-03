Черчесов о Барко: «Он поменял игру «Спартака. У него все экстраординарно, а если есть движение, его сложно остановить»

Станислав Черчесов считает, что Эсекиэль Барко преобразил игру «Спартака».

«У Барко все экстраординарно. Штрафные бьет, угловые подает, любой мяч принимает, развивает атаки. Может обыграть один в один. Если у него есть движение, то его сложно остановить.

Мне кажется, что Барко поменял игру «Спартака», – сказал бывший тренер красно-белых.

Аргентинец перешел в московский клуб из «Ривер Плейт» в июле 2024 года. Всего полузащитник провел за «Спартак» 36 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 9 результативных передач.

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