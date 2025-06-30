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  • Черчесов о «Спартаке»: «Клуб должен быть фаворитом Кубка, РПЛ и вообще. Есть история – я 100 лет провел там и знаю, как и что. У них есть бюджет»
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Черчесов о «Спартаке»: «Клуб должен быть фаворитом Кубка, РПЛ и вообще. Есть история – я 100 лет провел там и знаю, как и что. У них есть бюджет»

Станислав Черчесов считает, что «Спартак» обязан претендовать на Кубок России.

В воскресенье прошла жеребьевка Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Соперниками красно-белых по группе стали «Ростов», «Пари НН» и махачкалинское «Динамо».

– «Спартак» – один из фаворитов Кубка России?

– «Спартак» изначально должен быть фаворитом Кубка, РПЛ и вообще. Потому что есть история, я не понаслышке знаю, как там и что. Я 100 лет провел там. У них есть бюджет.

Не буду называть клубы, но иногда я не знал, что у нас завтра будет. А такие клубы как «Спартак», «Зенит», «Локомотив»… Есть бюджет, который ты можешь планировать, – сказал бывший главный тренер красно-белых.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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