Веа отказался от перехода в «Ноттингем». Английский клуб договорился с «Ювентусом» о трансфере

Тимоти Веа не перейдет в «Ноттингем Форест».

Ранее появилась информация , что английский клуб согласовал за 22 миллиона евро трансферы Тимоти Веа и Самюэля Мбангула.

Дальше им нужно было договориться с игроками. Однако, по данным ESPN, Веа отклонил предложение «Ноттингема », чтобы подождать другие варианты.

В прошлом сезоне вингер забил 5 голов и сделал 2 передачи в 30 матчах Серии А.