Веа отказался от перехода в «Ноттингем». Английский клуб договорился с «Ювентусом» о трансфере
Тимоти Веа не перейдет в «Ноттингем Форест».
Ранее появилась информация, что английский клуб согласовал за 22 миллиона евро трансферы Тимоти Веа и Самюэля Мбангула.
Дальше им нужно было договориться с игроками. Однако, по данным ESPN, Веа отклонил предложение «Ноттингема», чтобы подождать другие варианты.
В прошлом сезоне вингер забил 5 голов и сделал 2 передачи в 30 матчах Серии А.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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