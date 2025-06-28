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Агент Веа недоволен тем, что «Юве» не включил игрока в заявку на матч с «Сити» на фоне возможного ухода: «Никто не имеет права обращаться с моими подопечными как с марионетками»

Агент Тимоти Веа недоволен действиями «Ювентуса».

Туринский клуб ранее достиг соглашения с «Ноттингем Форест» о трансфере американского форварда и Самюэля Мбангула за общую сумму в 22 миллиона евро. По этой причине «Ювентус» оставил Веа вне заявки на матч клубного чемпионата мира против «Манчестер Сити» (2:5). 

Такое поведение не понравилось агенту игрока Баду Самбаге. 

«Веа – великолепный футболист и отличный партнер по команде. Никто не имеет права обращаться с моими подопечными как с марионетками, заставляя их переходить куда-то.

Я рад, что у Тимо сильный характер, что он остается сосредоточенным исключительно на футболе», – сказал Самбаге. 

Тимоти отказался от перехода в «Ноттингем». Туринцы работают над поиском другой команды. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sport
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logoсерия А Италия
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