Агент Веа недоволен тем, что «Юве» не включил игрока в заявку на матч с «Сити» на фоне возможного ухода: «Никто не имеет права обращаться с моими подопечными как с марионетками»

Агент Тимоти Веа недоволен действиями «Ювентуса».

Туринский клуб ранее достиг соглашения с «Ноттингем Форест » о трансфере американского форварда и Самюэля Мбангула за общую сумму в 22 миллиона евро. По этой причине «Ювентус » оставил Веа вне заявки на матч клубного чемпионата мира против «Манчестер Сити» (2:5).

Такое поведение не понравилось агенту игрока Баду Самбаге.

«Веа – великолепный футболист и отличный партнер по команде. Никто не имеет права обращаться с моими подопечными как с марионетками, заставляя их переходить куда-то.

Я рад, что у Тимо сильный характер, что он остается сосредоточенным исключительно на футболе», – сказал Самбаге.

Тимоти отказался от перехода в «Ноттингем». Туринцы работают над поиском другой команды.