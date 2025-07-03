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Митрофанов о популярности спорта: «Матч ТВ» надо задуматься о наличии второй федеральной кнопки. Тогда все запросы различных федераций будут удовлетворены»

Максим Митрофанов высказался за создание второго федерального канала «Матч ТВ».

— На ПМЭФ Карпин раскритиковал работу «Матч ТВ» и вступил в полемику с его руководством, призвав отдать трансляции игр сборной Первому каналу. Ваша позиция на этот счет?

— На мой взгляд, такая востребованность матчей, различных спортивных соревнований на «Матч ТВ», как сейчас, просто говорит о невозможности туда все события поставить. И это говорит о том, что «Матч ТВ» надо задумываться о наличии второй федеральной кнопки, и, желательно, первой мультиплексии. Тогда все запросы различных федераций спортивных соревнований будут удовлетворены.

А где и как удобнее показывать матчи? Есть позиция УЕФА, есть позиция РФС, есть позиция рынка, которые голосуют за то, кто чем занимается, кто на чем специализируется, кто зарабатывает и делает качественный спортивный контент, кто делает какие-то общеполитические передачи, а кто — развлекательные передачи. Поэтому ниши на нашем телевидении достаточно давно распределены.

У нас есть опыт показа матчей на Первом канале, в том числе и в недавнем прошлом. Но здесь нельзя сравнивать. «Матч ТВ» — качественный спортивный канал, на высочайшем уровне показывает спортивные мероприятия. У Первого канала другая специфика. Поэтому, когда это становится интересно и нам, и им, мы всегда готовы рассмотреть вопрос о трансляции матчей на разные платформы. 

Сейчас, вы знаете, что мы экспериментируем с аудиторией, часть матчей показываем на «Матче», на федеральном его канале, часть уходит на VK Video, например. И показывается в диджитале. Поэтому поиск форматов идет. Таким образом, аудитория, в том числе и «Матч ТВ», расширяется. Здесь важно, чтобы наше сотрудничество для всех сторон было взаимовыгодным, – сказал генеральный секретарь РФС.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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