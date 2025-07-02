Митрофанов о матче с Таиландом: «Они нас принять готовы, но мы хотим провести игру в России. Пока не договорились по датам»
РФС ведет переговоры о товарищеском матче сборных России и Таиланда.
«Проведение матча с Таиландом? Мы обсуждали это с тайскими коллегами. Говорили о проведении матча в России, но на данный момент не договорились по датам.
Пока ответ на этот вопрос: нет. В Таиланде они нас принять готовы, но мы хотим провести игру у нас», – сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Напомним, товарищеский матч национальных команд, который должен был пройти в Таиланде в сентябре 2024 года, был отменен из-за тайфуна.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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