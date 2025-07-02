Генсек РФС Митрофанов: «Иран вышел на связь, слава богу. Матч в России в октябре должен состояться»

В РФС выразили надежду, что матч сборных России и Ирана в октябре состоится.

BetBoom товарищеский матч России и Ирана был запланирован на 6 октября 2025 года. Сейчас встреча находится под вопросом из-за политической ситуации на Ближнем Востоке.

«Иран, слава богу, вышел на связь. Поэтому все сложится позитивно. Матч в России в октябре должен состояться», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.