Генсек РФС Митрофанов: «Иран вышел на связь, слава богу. Матч в России в октябре должен состояться»
В РФС выразили надежду, что матч сборных России и Ирана в октябре состоится.
BetBoom товарищеский матч России и Ирана был запланирован на 6 октября 2025 года. Сейчас встреча находится под вопросом из-за политической ситуации на Ближнем Востоке.
«Иран, слава богу, вышел на связь. Поэтому все сложится позитивно. Матч в России в октябре должен состояться», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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