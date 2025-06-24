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Генсек РФС о совмещении Карпина: «Гиперконфликта интересов не видим. Возникнет – будем обсуждать. Если не сможет совместно работать, просто разойдемся»

Генсек РФС не видит конфликта интересов в совмещении работ Валерия Карпина.

Ранее главный тренер сборной России возглавил «Динамо».

«Какого-то гиперконфликта интересов мы не видим. Хотя теоретически исключать его нельзя. Карпин сначала работал в «Ростове», пытаясь совмещать две должности, затем был освобожденным тренером сборной. В последнее время снова совмещал.

Если мы или сам Карпин будем понимать, что при подобном формате возникнут конфликты интересов, будем обсуждать ситуацию и принимать какие-то решения.

Зарплату главному тренеру сборной мы платим за проделанную работу, и Карпин никогда не был рвачом. Фактор денег при работе со сборной страны для него не являлся определяющим.

Гипотетически возможна любая ситуация. Контракт с нынешним главным тренером сборной может быть расторгнут как по инициативе РФС, так и по инициативе самого Карпина. Мы с самого начала цивилизованно обо всем договорились. Если не сможет совместно работать, просто разойдемся. Надеюсь, что этого не произойдет, но в жизни все бывает, в контракте все предусмотрено», – сказал Максим Митрофанов.

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Р-Спорт»
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
Р-Спорт
деньги
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Митрофанов
logoРФС
logoДинамо Москва
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