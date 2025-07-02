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Ла Лига должна перенести первый матч «Реала» в сезоне, считает Ассоциация футболистов Испании. Мадридцы вышли в 1/4 финала КЧМ

Профсоюз игроков в Испании просит перенести первый матч «Реала» в Ла Лиге.

Ассоциация футболистов Испании (AFE) ожидает, что Ла Лига перенесет дату первого матча «Реала» в чемпионате, сообщает Marca. 

«Начиная с сегодняшнего дня, хотя бы из соображений здравого смысла нужно перенести матч и перестать ставить интересы индустрии выше здоровья игроков. Это вредит «Реалу», который представляет Ла Лигу.

Он может начать позже, ведь это команда, представляющая испанский чемпионат на самом высоком уровне, и именно игроки придают ценность клубам», – заявили в AFE.

Коллективный договор предусматривает, что игроки имеют право на 30 календарных дней отпуска, из которых не менее 21 дня должны идти подряд.

Испанский чемпионат стартует 17 августа. «Реал» должен провести первый тур Ла Лиги на своем стадионе против «Осасуны». 

AFE предложила возможные даты для первого матча «Реала» – 27 августа, 29 октября (когда проводится первый раунд Кубка Испании) или 3 декабря (дата второго раунда Кубка). Профсоюз направил это предложение в Ла Лигу.

«Реал» победил «Ювентус» (1:0) в 1/8 финала клубного чемпионата мира и в четвертьфинале сыграет с «Боруссией» Дортмунд 5 июля. Полуфиналы состоятся 8 и 9 июля, финал – 13-го.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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