2 млн билетов продано на КЧМ на данный момент, средняя посещаемость – 35 тысяч. 80 819 зрителей посетили матч «ПСЖ» и «Атлетико», игры «Реала», «Баварии», «Интера» – в топ-7
Средняя посещаемость матчей клубного ЧМ составляет 35 000 зрителей.
По данным журналиста Каве Солекола, на данный момент билеты на матчи клубного чемпионата мира приобрели в общей сложности 2 миллиона болельщиков.
Самым посещаемым матчем стала встреча «ПСЖ» и «Атлетико» (4:0) на групповом этапе турнира – 80 819 зрителей. Также в число самых популярных на турнире вошли игры с участием «Реала», «ПСЖ», «Баварии», «Интера», «Ювентуса» и «Бока Хуниорс». При этом матчи с участием английских команд не вошли в топ-7 по посещаемости.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Каве Солекола
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