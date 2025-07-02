2 млн билетов продано на КЧМ на данный момент, средняя посещаемость – 35 тысяч. 80 819 зрителей посетили матч «ПСЖ» и «Атлетико», игры «Реала», «Баварии», «Интера» – в топ-7

Средняя посещаемость матчей клубного ЧМ составляет 35 000 зрителей.

По данным журналиста Каве Солекола, на данный момент билеты на матчи клубного чемпионата мира приобрели в общей сложности 2 миллиона болельщиков.

Самым посещаемым матчем стала встреча «ПСЖ » и «Атлетико » (4:0) на групповом этапе турнира – 80 819 зрителей. Также в число самых популярных на турнире вошли игры с участием «Реала », «ПСЖ», «Баварии», «Интера », «Ювентуса » и «Бока Хуниорс». При этом матчи с участием английских команд не вошли в топ-7 по посещаемости.