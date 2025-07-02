  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 2 млн билетов продано на КЧМ на данный момент, средняя посещаемость – 35 тысяч. 80 819 зрителей посетили матч «ПСЖ» и «Атлетико», игры «Реала», «Баварии», «Интера» – в топ-7
10

2 млн билетов продано на КЧМ на данный момент, средняя посещаемость – 35 тысяч. 80 819 зрителей посетили матч «ПСЖ» и «Атлетико», игры «Реала», «Баварии», «Интера» – в топ-7

Средняя посещаемость матчей клубного ЧМ составляет 35 000 зрителей.

По данным журналиста Каве Солекола, на данный момент билеты на матчи клубного чемпионата мира приобрели в общей сложности 2 миллиона болельщиков.

Самым посещаемым матчем стала встреча «ПСЖ» и «Атлетико» (4:0) на групповом этапе турнира – 80 819 зрителей. Также в число самых популярных на турнире вошли игры с участием «Реала», «ПСЖ», «Баварии», «Интера», «Ювентуса» и «Бока Хуниорс». При этом матчи с участием английских команд не вошли в топ-7 по посещаемости.

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?15111 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Каве Солекола
болельщики
logoчемпионат мира среди клубов
рейтинги
logoлига 1 Франция
logoБока Хуниорс
logoБавария
logoАтлетико
logoПСЖ
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoИнтер
logoвысшая лига Аргентина
logoпремьер-лига Англия
logoЮвентус
logoбундеслига Германия
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Ольмо о Уильямсе: «В «Барселоне» должны играть лучшие, Нико – топ-игрок. Сомнения из-за регистрации понятны, но я полностью доверял клубу»
114 минут назад
Глава профсоюза игроков Англии о КЧМ: «Мы обесцениваем продукт, качество футбола падает. Другие виды спорта хорошо развлекают – сравнение становится не в нашу пользу»
220 минут назад
Казанский «Сокол» прекратит существование из-за отсутствия финансирования. На матче с «Крыльями Советов-2» организуют «поминальный» обед, игроки выйдут на поле в траурной форме
3543 минуты назад
Хавьер Тебас: «Клубный ЧМ вредит календарю и конкуренции. Клубы просят больше времени на отдых, но зарабатывают 140 млн евро – вдвое больше бюджета «Алавеса»
30сегодня, 16:16
«ЦСКА улучшил условия контракта Кисляка без продления – он это заслужил. Готовы на новое соглашение с условиями еще лучше». Бабаев о 19-летнем хавбеке
8сегодня, 15:43
Мюллер о Виртце в «Ливерпуле»: «150 млн – нереальная сумма. Кто может осознать это? За эти деньги нельзя получить Неймара, но можно посадить много деревьев»
33сегодня, 15:32
Петрович из «Челси» близок к переходу в «Сандерленд» за 21,5 млн фунтов (Саша Тавольери)
18сегодня, 15:28
«Спартак» будет платить Зиньковскому 15% зарплаты в аренде в «Сочи» (Sport24)
20сегодня, 15:14
Тебас сообщил Лапорте, что «Барса» вернулась к правилу 1:1. Президент Ла Лиги считает, что клуб выполнил все требования (Diario Sport)
58сегодня, 15:02
ЦСКА объявил об уходе Бистровича. Хавбек играл за армейцев с 2018 года
31сегодня, 14:58
Ко всем новостям
Последние новости
Семин о Заболотном: «Не понимаю, как его встроить спартаковский стиль игры. Надеются, что он сможет заменить Угальде, раз взяли»
8 минут назад
«Комо» за 28 млн евро с учетом бонусов подписал 19-летнего вингера Карабальо из «Бетиса». Контракт – до 2030-го
632 минуты назадФото
«Байер» показал домашнюю форму на сезон-2025/26 – черную со стилизованным красным крестом на груди
238 минут назадФото
Агент Ругани: «Никто из «Спартака» со мной не связывался, к сожалению»
557 минут назад
«Зенит» отдал Кирша в аренду «Черноморцу»
2сегодня, 16:11Фото
«Атлетико Б» подписал вратаря Марио де Луиса из второй команды «Реала»
сегодня, 16:00Фото
Гафин о «Динамо»: «Задачи обойти «Спартак» по популярности нет .У нас свой путь, будем двигаться по нему»
8сегодня, 15:37
Романцев о Дзюбе: «Мне жаль, что судьба развела Артема со «Спартаком», он бы занял место лидера в атаке. У него характер настоящего бойца»
9сегодня, 15:18
«Динамо» продлило контракт с Бессмертным до 2028-го. Защитника отдали в аренду «Родине» на сезон
7сегодня, 15:08Фото
Кубок КОНКАКАФ. 1/2 финала. США сыграют с Гватемалой, Мексика встретится с Гондурасом
2сегодня, 14:52