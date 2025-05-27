Радимов о споре с Соболевым на 20 голов в следующем сезоне: «Пускай забивает, если не хочет проиграть ящик пива. Высокая планка? А сколько он должен забивать?»

Владислав Радимов рассказал о споре с Александром Соболевым на голы.

– Ну, в общем-то, как Соболев благополучно просрал конкуренцию за основной состав в первые 25 туров, так сейчас выиграл. Лусиано травмирован, Кассьерра не забивал. Соболев вышел и начал забивать. Все вполне логично.

– Вы уже поспорили с ним на 20 голов в будущем сезоне. Не высоковата ли планка?

– Да, 20 голов, включая Кубок и чемпионат. Высокая планка? А сколько должен забивать нападающий, играющий в команде, которая за семь последних лет стала шестикратным чемпионом? У тебя 40 матчей, забить 20 мячей вполне можно, ты – центральный нападающий.

Ну вот пускай забивает, если не хочет проиграть ящик пива, – сказал бывший полузащитник «Зенита».