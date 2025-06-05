Радимов о сезоне Соболева: «По системе Бубнова? Двойка, конечно. Говорит, что приходит за титулами – их нет. Забивать начал только в концовке, голевых тоже мало»

Владислав Радимов поставил Александру Соболеву двойку за сезон в «Зените».

«По системе Бубнова ? (смеется) По пятибалльной шкале, я думаю, что это двойка, конечно. Он говорит, что приходит за титулами – титулов нет. Голы начал забивать только в концовке. Голевых передач тоже мало.

Этого не хватило «Зениту » для титулов? Очевидно. Ну, соответственно, двойка. Другое дело, видно, что Соболев понял в конце, что от него требуется: перестать разговаривать на поле, сосредоточиться на игре, делать то, что от него просит Семак . В концовке начало получаться.

Но если бы он этим начал раньше заниматься, а не пришел как прима сюда, я думаю, что и результат был бы другой. Отдельно за последние три тура можно поставить хорошую оценку. Но мы же считаем весь сезон, поэтому двойка», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

В завершившемся сезоне на счету Соболева 24 матча в Мир РПЛ , 4 гола и 2 ассиста. В играх Фонбет Кубка России форвард забил еще 3 мяча.