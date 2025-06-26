  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Радченко о споре Радимова и Соболева на 20 голов: «Ящик пива – очень серьезная мотивация для Александра! Если себя не проявит, «Зенит» ждать больше не будет»
7

Радченко о споре Радимова и Соболева на 20 голов: «Ящик пива – очень серьезная мотивация для Александра! Если себя не проявит, «Зенит» ждать больше не будет»

Дмитрий Радченко высказался о споре Владислава Радимова и Александра Соболева.

«Ящик пива – очень серьезная мотивация для Соболева! Но если серьезно говорить, видно, что Соболев хочет, он старается.

Процесс адаптации уже прошел, и для него грядущий сезон будет очень важный.

В концовке прошлого сезона он нам показал, что может, и если проанализировать, принес «Зениту» довольно много очков своими голами.

Это хорошо для него, но в предстоящем сезоне он должен проявить себя максимально, потому что если он себя не проявит, «Зенит», я думаю, больше ждать не будет – смысла нет», – сказал бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко.

Радимов о споре с Соболевым на 20 голов в следующем сезоне: «Пускай забивает, если не хочет проиграть ящик пива. Высокая планка? А сколько он должен забивать?»

«Ювентус» против «Манчестер Сити» на клубном ЧМ. Кто победит?4363 голоса
ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Радченко
logoВладислав Радимов
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Помогите запустить новое приложение футбольной статистики. Пройдите опрос и получите шанс выиграть приз!
8 минут назад
«Зенит» близок к подписанию Жерсона. Хавбек может дебютировать за клуб в матче со «Сьоном», если «Фламенго» вылетит с КЧМ от «Баварии» (Legalbet)
1222 минуты назад
Игор Тудор: «Ман Сити» годами доминировал в футболе, Гвардиола – лучший тренер мира. «Ювентус» хочет победить»
424 минуты назад
«Интер» предлагает 22 млн евро и бонусы за Бонни, «Парма» хочет 24 млн и бонусы. Клубы могут договориться сегодня
1135 минут назад
Юран подтвердил, что возглавит «Серик Беледиеспор» Садыгова: «С 1 июля приступаем к работе. По уровню футбола 2-й дивизион Турции соответствует нижней восьмерке РПЛ»
4950 минут назад
Мостовой о вопросах, которые задал бы Путину: «Президент должен заниматься более насущными делами. Скорее я адресовал бы их людям, которые занимаются российским спортом»
1357 минут назад
«Локомотив» заплатил «Мариуполю» 65 тысяч евро за Мампасси. Трансферный бан снимут в течение недели
5658 минут назад
«Динамо» заплатит 300-350 млн рублей за Сергеева. Переговоры – на финальной стадии
30сегодня, 07:30
Перрен намерен зарабатывать около 1 млн евро в год в «Краснодаре». Вингер открыт к переходу, «Осер» хочет 5 млн евро
21сегодня, 07:15
Расширяемся и ищем усиление в финансовую команду. Начинающие специалисты, откликайтесь на вакансию!
сегодня, 07:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
«Бернли» купил вратаря «Карлсруэ» Вайсса за 5 млн евро. Контракт – на 4 года
4 минуты назадФото
Евро-2025 (U19). Финал. Испания против Нидерландов
10 минут назад
«Ман Сити» отдал защитника Ба «Ницце» в аренду на сезон
16 минут назадФото
«Ред Булл Зальцбург» – «Реал Мадрид». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
17 минут назад
Сергей Прядкин: «Будем ожидать возврат наших клубов и сборной на международную арену в ближайшее время. С момента введения санкций РФС ведет работу»
639 минут назад
Гендиректор «Ахмата» о Садулаеве в ЦСКА: «Нет футболистов, которых мы не готовы продать этим летом. Если предложение устроит и игрока, и клуб – трансфер состоится»
47 минут назад
Батраков о том, что опережает Ямаля по продвинутым данным: «Как можно сравнить Ла Лигу и РПЛ? Если бы обогнал Ламина в Ла Лиге, было бы приятнее»
4сегодня, 07:55
Блан о «Золотом мяче»: «Дембеле соответствует всем критериям для борьбы за приз. Но случаются сюрпризы – и победителем оказывается не тот, кого ожидаешь»
7сегодня, 07:05
«Ювентус» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
6сегодня, 06:30
Главный вопрос в трансфере Карраскаля во «Фламенго» – гарантии перевода средств на счет «Динамо». Стороны возобновили переговоры («СЭ»)
5сегодня, 05:55