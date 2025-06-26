Радченко о споре Радимова и Соболева на 20 голов: «Ящик пива – очень серьезная мотивация для Александра! Если себя не проявит, «Зенит» ждать больше не будет»

Дмитрий Радченко высказался о споре Владислава Радимова и Александра Соболева.

«Ящик пива – очень серьезная мотивация для Соболева ! Но если серьезно говорить, видно, что Соболев хочет, он старается.

Процесс адаптации уже прошел, и для него грядущий сезон будет очень важный.

В концовке прошлого сезона он нам показал, что может, и если проанализировать, принес «Зениту » довольно много очков своими голами.

Это хорошо для него, но в предстоящем сезоне он должен проявить себя максимально, потому что если он себя не проявит, «Зенит», я думаю, больше ждать не будет – смысла нет», – сказал бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко .

Радимов о споре с Соболевым на 20 голов в следующем сезоне: «Пускай забивает, если не хочет проиграть ящик пива. Высокая планка? А сколько он должен забивать?»