Радченко о споре Радимова и Соболева на 20 голов: «Ящик пива – очень серьезная мотивация для Александра! Если себя не проявит, «Зенит» ждать больше не будет»
Дмитрий Радченко высказался о споре Владислава Радимова и Александра Соболева.
«Ящик пива – очень серьезная мотивация для Соболева! Но если серьезно говорить, видно, что Соболев хочет, он старается.
Процесс адаптации уже прошел, и для него грядущий сезон будет очень важный.
В концовке прошлого сезона он нам показал, что может, и если проанализировать, принес «Зениту» довольно много очков своими голами.
Это хорошо для него, но в предстоящем сезоне он должен проявить себя максимально, потому что если он себя не проявит, «Зенит», я думаю, больше ждать не будет – смысла нет», – сказал бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко.
Радимов о споре с Соболевым на 20 голов в следующем сезоне: «Пускай забивает, если не хочет проиграть ящик пива. Высокая планка? А сколько он должен забивать?»
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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