Дмитрий Селюк: «Артига лучше, чем большинство тренеров в России. Он может стать чемпионом РПЛ. Половина молодежи «Барсы» – его воспитанники»
Дмитрий Селюк высоко отозвался о Франке Артиге, чьи интересы он представляет.
Агент также порассуждал о будущем своего клиента.
«Безусловно, есть разные варианты. Но сложно говорить о чем-то, пока он не пойдет куда-то конкретно. Обращались ли клубы? Конечно, такое было. В любом случае, у Франка все будет нормально. Он человек знающий, умеющий ставить футбол, половина молодежи «Барселоны» – это его воспитанники.
Артига смотрит не только российский рынок, но здесь он хочет доказать свою состоятельность. Уверен, что Артига, в принципе, может привести к чемпионству команду РПЛ. Он лучше, чем большинство тренеров в России. Ему нужны клубы из первой шестерки. В таком случае Франк сразу даст результат, даже не нужно будет ждать 3-4 года», – сказал агент.
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Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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