Селюк о Челестини в ЦСКА: «Швейцарцы неплохие, в принципе. Но для меня это просто странно, когда есть Артига. За сезон работы он дает офигительные результаты. Так зачем искать?»
Дмитрий Селюк предложил ЦСКА назначить главным тренером Франка Артигу.
Ранее появилась информация, что московский клуб возглавит швейцарский специалист Фабио Челестини.
«Если брать Каннаваро – где он был, кроме как в Китае? Он особо нигде не был и не думаю, что это супервариант. Челестини... Ну, швейцарцы, в принципе, неплохие. По большому счету – может быть. Но для меня очень странно просто, когда есть Артига.
«Химки» при всех проблемах остались в РПЛ по спортивному принципу, в отличие от «Пари НН». Когда начинался сезон, все кричали, что у «Химок» один мусор, игроки, про которых говорили, что о них все забыли. И что мы видим? За сезон работы Артига дает офигительные результаты. Так зачем искать?» – сказал агент Артиги.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?28998 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости