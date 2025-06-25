«Уровень «Зенита», если сравнивать с РПЛ». Селюк об ангольском «Петру Атлетику», который возглавил Артига
Дмитрий Селюк сравнил ангольский «Петру Атлетику» с «Зенитом».
Ранее команду возглавил экс-тренер «Химок» Франк Артига. «Петру Атлетику» четыре года подряд побеждает в чемпионате Анголы.
«Я хочу сказать, что это не какой-то новый клуб. Это один из самых известных, титулованных клубов Анголы. Ангола – очень богатая страна, страна алмазов и многих полезных ископаемых. Это клуб большой, богатый.
Если сравнивать его с РПЛ, то это уровень «Зенита». Здесь играет очень много португальцев и европейцев. Это место, куда стремятся многие», – сказал агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Франка Артиги.
Дмитрий Селюк: «Артига лучше, чем большинство тренеров в России. Он может стать чемпионом РПЛ. Половина молодежи «Барсы» – его воспитанники»
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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