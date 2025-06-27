Титов о Заболотном: «Всем нужен «столб», не только «Спартаку», но где его взять? Если уедет Угальде, Антона можно рассматривать»

Егор Титов высказался о возможном переходе Антона Заболотного в «Спартак».

Ранее сообщалось, что 34-летний игрок может подписать контракт со «Спартаком » на год с возможностью продления еще на два. Напомним, форвард стал свободным агентом после того, как «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в сезоне-2025/26.

– Возможный приход в «Спартак» Антона Заболотного – трансфер, вызывающий много толков. Но пока человек еще не сыграл, ничего не поймешь. «Химки » были для него шагом назад, но там он выглядел неплохо.

Мощный, но подойдет ли он под спартаковский стиль? Наверное, об этом судить не мне. Есть тренерский штаб, есть спортивный блок. Но «Спартак» играет в одного центрального нападающего.

Если уедет Угальде, да, Заболотного можно рассматривать. Но на одну позицию три нападающих при такой схеме – это противоречие.

– Просто все говорят, что «Спартаку» нужен «столб» – ни Ливай, ни Угальде – не «столбы»...

– Безусловно, бывают такие матчи, и их много, когда «Спартак» играет против «автобуса». И тот же Соболев в этой роли очень много забивал. Если идет навал, идут подачи с фланга, конечно, игрок такого плана нужен.

И не только «Спартаку» – и против «Зенита», и против ЦСКА играют так же. Всем нужен «столб», но где его взять? – сказал бывший полузащитник «Спартака».