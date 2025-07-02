«Спартак» интересуется правым защитником «Браги» Гомесом. Португальцы хотят 10 млн евро (Metaratings)

«Спартак» интересуется Виктором Гомесом из «Браги».

По информации Metaratings.ru, португальский клуб рассчитывает получить за правого защитника 10 млн евро.

Сообщается, что «Спартак » готов предложить 25-летнему Гомесу зарплату в размере 1,4-1,5 млн евро.

Со статистикой испанца можно ознакомиться здесь .