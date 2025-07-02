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Романцев о Челестини: «Чемпионат Швейцарии никогда не входил в топовые. ЦСКА собирается бороться за чемпионство, а у него репутация тренера-спасателя»

Олег Романцев оценил назначение Фабио Челестини главным тренером ЦСКА.

– Валерий Газзаев удивился, что Марко Николича в ЦСКА сменил не Станислав Черчесов, а швейцарец Челестини. А поразило ли это вас? И не заставит ли поступок серба, бросившего клуб, теперь осторожнее относиться к приглашению иностранцев?

– Начну со второго – абсолютно логичного вопроса. И не потому, что я против появления в нашем футболе иностранных коллег.

Ну вот что, кроме добрых слов, можно сказать о прекрасной работе Дика Адвоката или Лучано Спаллетти в «Зените»? До сих пор добрым словом вспоминают возглавлявшего сборную Гуса Хиддинка! А с каким восторгом говорят в Ростове о Миодраге Божовиче, подарившем городу Кубок России!

Но, к сожалению, большое количество иностранных коллег появляются в России по совершенно непонятным причинам. Причем нередко в тех клубах, которые ставят задачу бороться за самые высокие места, чего эти приглашенные иностранцы никогда не добивались. А в «Локомотиве» не так давно и вовсе работал немец, не имевший на это соответствующей лицензии. Чудеса, да и только!

Я мало что знаю о Челестини. Слышал, что в минувшем сезоне он с «Базелем» выиграл Кубок и чемпионат, с чем его и поздравляю. Но при всем уважении к коллеге швейцарский чемпионат никогда не входил в Европе в число топовых.

Да и в прессе за ним укрепилась репутация тренера-спасателя. А ведь в новом сезоне, как уже было заявлено, ЦСКА собирается бороться за чемпионство.

При этом я не собираюсь давать оценку выбору армейцев, поскольку это право руководства клуба, которое я уважаю, – сказал бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев.

Дюков о критике Челестини из-за работы в ЦСКА: «Такие случаи подтверждают, что футбол становится инструментом политического давления. Это неправильно, так быть не должно»

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoФабио Челестини
logoЛокомотив
logoЦСКА
logoБазель
logoЛучано Спаллетти
logoОлег Романцев
logoГус Хиддинк
logoМиодраг Божович
logoпремьер-лига Россия
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